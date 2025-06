Temptation Island 2025 Sarah e Valerio sono la quinta coppia

Temptation Island 2025 si prepara a sorprendere ancora, e tra le coppie in gioco spicca quella di Sarah e Valerio. La loro storia, segnata da chat con altri uomini, mette alla prova il vero significato di fiducia e amore. Ma cosa accadrĂ quando Sarah si troverĂ faccia a faccia con i nuovi tentatori? La risposta si svela a luglio, su Canale 5, nel reality che mette alla prova i sentimenti piĂą profondi.

Sono loro infatti i componenti della quinta coppia del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Sarah e Valerio sono fidanzati da cinque anni e convivono. A scrivere al programma sono stati entrambi perchĂ© da tempo stanno vivendo un periodo di difficoltĂ .

