Temptation Island 2025 Sarah e Valerio sono la quinta coppia

Nel mondo appassionante di Temptation Island 2025, Sarah e Valerio sono al centro dell’attenzione come quinta coppia in gara. La loro storia si complica quando Valerio, insoddisfatto e tormentato dai messaggi di due uomini diversi, decide di mettere alla prova il suo rapporto. La convivenza con i tentatori potrebbe essere decisiva: sarà la svolta che chiarirà se l’amore può superare le prove più dure? Scopriamo insieme il loro percorso.

Le chat con due uomini diversi non sono bastate a Valerio per capire che, probabilmente, è il caso di chiudere la relazione con Sarah. Per decidere se staccare o meno la spina, il giovane ha deciso di far convivere la fidanzata con i nuovi tentatori della tredicesima edizione di Temptation Island, in partenza su Canale 5 dal mese di luglio. Sono loro infatti i componenti della quinta coppia del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Coppie Temptation Island: Sarah e Valerio. Sarah e Valerio sono fidanzati da cinque anni e convivono. A scrivere al programma sono stati entrambi perché da tempo stanno vivendo un periodo di difficoltà. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Temptation Island 2025, Sarah e Valerio sono la quinta coppia

