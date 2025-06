Temptation Island 2025 Lucia e Rosario sono la sesta coppia

Nel cuore di Temptation Island 2025, Lucia e Rosario si distinguono come la sesta coppia in gara: un amore a distanza che sfida le intemperie del reality. Lucia, 27 anni da Vignola, ha deciso di mettere alla prova il loro legame, chiedendo al suo Rosario di affrontare questa sfida come banco di prova per il loro futuro insieme. Ma riusciranno a superare le tentazioni e a dimostrare che il vero amore può resistere? Scopriamolo insieme.

Un amore a distanza può sopravvivere alle intemperie di Temptation Island? E’ questo il banco di prova che Lucia ha posto sulla strada del fidanzato Rosario per convincerlo ad andare a convivere insieme a lei. Sono infatti loro i due componenti della sesta coppia della tredicesima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Conosciamoli meglio. Coppie Temptation Island: Lucia e Rosario. Lucia ha 27 anni e vive a Vignola, in provincia di Modena. Da due anni intrattiene una relazione con Rosario, che però vive a Milano dallo scorso anno. Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza, dove io sarei pronta per una convivenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

