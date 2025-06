Temptation Island 2025 Lucia e Rosario sono la sesta coppia

Nel cuore di Temptation Island 2025, Lucia e Rosario si preparano a sfidare le prove più dure dell’amore. La loro storia a distanza sarà messa a dura prova, ma il loro desiderio di vivere insieme potrebbe superare ogni ostacolo. Conosciamoli meglio e scopriamo se il loro legame saprà resistere alle tentazioni e alle sfide di questa avventura. Riusciranno a dimostrare che un amore forte può vincere anche le tempeste più impetuose?

Un amore a distanza può sopravvivere alle intemperie di Temptation Island? E’ questo il banco di prova che Lucia ha posto sulla strada del fidanzato Rosario per convincerlo ad andare a convivere insieme a lei. Sono infatti loro i due componenti della sesta coppia della tredicesima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Conosciamoli meglio. Coppie Temptation Island: Lucia e Rosario. Lucia ha 27 anni e vive a Vignola, in provincia di Modena. Da due anni intrattiene una relazione con Rosario, che però vive a Milano dallo scorso anno. Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza, dove io sarei pronta per una convivenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it