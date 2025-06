Temptation Island 2025 Angelo e Maria Concetta sono la quarta coppia

Temptation Island 2025 si apre con una coppia davvero speciale: Angelo e Maria Concetta, la quarta a varcare il famoso cancello. Lei, babysitter di professione e anche “apprendista bad girl”, ha scelto di mettere alla prova il suo rapporto per scoprire se può realmente fidarsi del suo “femminaro”. Con un cuore deciso e tanta voglia di verità, Maria Concetta è pronta a sfidare le sue paure e a confrontarsi con il suo amore…

Fa la babysitter non solo per professione, ma anche per tenere a bada il fidanzato “femminaro”. E’ questo il modo singolare scelto da Maria Concetta per presentarsi alla redazione di Temptation Island. Da tempo impegnata con Angelo, la donna ha deciso infatti di mettersi in gioco nella tredicesima edizione del reality show estivo di Canale 5 condotto d a Filippo Bisciglia per capire se può fidarsi o meno del suo uomo. E ha già avuto modo di farsi notare. Coppie Temptation Island: Angelo e Maria Concetta. Maria Concetta ha 37 e nella vita fa la “ babysitte r” anche di Angelo, il suo fidanzato 33enne, di professione cartongessista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Temptation Island 2025, Angelo e Maria Concetta sono la quarta coppia

