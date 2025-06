Temporali in arrivo e caldo fino a 35 gradi | previsioni meteo da incubo per Milano e Lombardia

Preparatevi a un weekend all'insegna della variabilità, con temporali in arrivo e temperature che sfioreranno i 35°C in Lombardia. Dopo l’ondata di caldo africano, l’instabilità meteo si intensifica, portando possibili rovesci nelle ore più calde, soprattutto in montagna. Milano e dintorni dovranno affrontare un clima imprevedibile: preparate ombrelli e prudenza, perché il meteo sembra pronto a cambiare faccia in un attimo.

Instabilità crescente nel weekend dopo l’ondata di calore dell’anticiclone africana: possibili rovesci nelle ore più calde, specie in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali in arrivo e caldo fino a 35 gradi: previsioni meteo da incubo per Milano e Lombardia

In questa notizia si parla di: temporali - arrivo - caldo - gradi

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Svolta meteo, in arrivo temporali "violenti" e stop al caldo africano Vai su Facebook

Debutta il caldo africano, weekend bollente: massime sui 35 gradi (ma i percepiti saranno 42); CALDO in arrivo, l’Italia si prepara a sfiorare i 40 gradi; Meteo, caldo africano con picchi fino a 40 gradi e temporali: le zone coinvolte e le previsioni del weekend.

Temporali in arrivo e caldo fino a 35 gradi: previsioni meteo da incubo per Milano e Lombardia Secondo ilgiorno.it: Instabilità crescente nel weekend dopo l’ondata di calore dell’anticiclone africana: possibili rovesci nelle ore più calde, specie in montagna ...