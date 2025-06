Tempo d' estate i consiglieri d’opposizione denunciano i ritardi | Associazioni abbandonate

A pochi giorni dall'inizio delle attività, l'assenza del bando mette a rischio un'importante occasione di crescita e spazi di ritrovo per la nostra comunità. È ora che le istituzioni agiscano con rapidità e trasparenza, perché il diritto a un’estate ricca di opportunità non può aspettare.

"È inaccettabile che a oggi, venerdì 13 giugno, il Comune di Palermo non abbia ancora pubblicato il bando per le attività del 'Tempo d'estate', che ogni anno rappresentano un momento fondamentale di socialità, supporto e aggregazione per tanti bambini e famiglie del nostro territorio".

