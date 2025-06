Tempo d' estate i consiglieri della quinta circoscrizione denunciano i ritardi | Associazioni abbandonate

A questa preoccupazione si aggiunge la denuncia di molte associazioni locali, lasciate nell’abbandono e prive di supporto. È fondamentale che le istituzioni agiscano rapidamente per garantire un’estate ricca di opportunità e inclusione. Solo così potremo restituire vitalità e speranza alla nostra comunità, assicurando a tutti un estate all’insegna della solidarietà e del divertimento.

"È inaccettabile che a oggi, venerdì 13 giugno, il Comune di Palermo non abbia ancora pubblicato il bando per le attività del 'Tempo d'estate', che ogni anno rappresentano un momento fondamentale di socialità, supporto e aggregazione per tanti bambini e famiglie del nostro territorio".

