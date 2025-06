Tempesta solare oggi un evento moderato ha colpito la Terra

Una tempesta solare di intensità moderata ha recentemente attraversato la Terra, iniziando nella notte tra il 12 e il 13 giugno. Questo affascinante fenomeno geomagnetico sta suscitando grande interesse tra scienziati e appassionati di astronomia. E mentre gli esperti prevedono un nuovo episodio per domani, restiamo pronti ad osservare e comprendere i sorprendenti effetti di questi eventi celesti sulla nostra vita quotidiana.

