Temperature in salita poi arriva la grandine | le previsioni meteo

L’Italia si prepara a vivere una giornata rovente, con temperature in salita e un’afa insopportabile che farà salire i termometri fino a 40°C. Mentre il caldo africano domina il cielo, le previsioni indicano un imminente cambio di scenario domenica, con temporali e grandine che porteranno sollievo. Resta aggiornato sugli sviluppi meteo e preparati ad affrontare questa estate da record.

(Adnkronos) – Poche piogge e tanto, tantissimo caldo afoso per la giornata di oggi, venerdì 13 giugno. In attesa di una svolta, che dovrebbe arrivare domenica portando temporali e grandine, le temperature continueranno a salire con picchi anche di 40°C. Questo il quadro meteo sull'Italia, tracciato nelle previsioni degli esperti. Escalation del caldo africano con l’anticiclone . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

