Telese la Fondazione Gerardino Romano ospita un confronto sul pensiero medico

Un appuntamento imperdibile per chi desidera riflettere sul ruolo della medicina nell’umanità. Mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano a Telese Terme apre le sue porte per un confronto stimolante con i professori Gerardo e Felice Casucci. Un’occasione unica per scoprire come il pensiero medico possa integrarsi con valori umani e sociali. Non mancate a questo dialogo che promette di essere illuminante e coinvolgente.

