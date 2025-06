Tel Aviv dichiara guerra all’Iran | già scattata la rappresaglia

Tensione alle stelle tra Tel Aviv e Teheran: dopo la dichiarazione di guerra israeliana, è scattata una massiccia rappresaglia iraniana. Il conflitto, denominato ‘Rising Lion’, ha portato a uno scontro frontale con attacchi e controattacchi che minacciano di ridefinire l’intera regione, lasciando il mondo in bilico tra paura e speranza di un’escalation che potrebbe avere conseguenze globali.

Israele ha chiamato la sua offensiva contro l’Iran ‘Am Kalavi’ che in ebraico significa ‘Un popolo forte come un leone’. Un nome sintetizzato in inglese in ‘Rising lion’. Che si è tradotto in un attacco massiccio avvenuto nella notte di giovedì contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali iraniani. Attacco a cui in serata ha risposto l’Iran con il lancio di centinaia di missili su Israele in più ondate. L’Iran ha affermato di aver abbattuto due aerei militari israeliani e di aver catturato la donna pilota di uno dei jet. Ma gli israeliani hanno smentito la notizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it