Teheran uccisi due scienziati nucleari nei raid israeliani | chi erano Tehranchi e Abbasi

Nel cuore di Teheran, due figure di spicco sono state colpite dai raid israeliani: il fisico dei laser e l’ex capo dell’Energia Atomica. Questi attacchi rappresentano un duro colpo al cervello del programma nucleare iraniano, alimentando tensioni e interrogativi sul futuro delle relazioni internazionali. Ma chi erano realmente queste figure e quale impatto avranno sulla delicata scena geopolitica? Scopriamolo insieme.

Nel mirino Israele: colpiti a Teheran il fisico dei laser e l'ex capo dell'Energia Atomica. Per l'Iran è un attacco al cervello del programma nucleare.

Israele attacca l’Iran: raid su Teheran, obiettivi nucleari colpiti, alti ufficiali uccisi: ‘Uccisi anche civili’ - In una notte di tensione e strategia, Israele ha lanciato l'operazione "Nation of Lions" contro obiettivi nucleari in Iran, colpendo infrastrutture vitali e alti ufficiali.

