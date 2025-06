Teheran | Israele ha attaccato con aiuto Usa Rubio | noi non coinvolti

La tensione tra Iran e Israele si infittisce, con Teheran che accusa l’esercito israeliano di aver portato avanti un attacco con il diretto sostegno degli Stati Uniti. Il portavoce delle forze armate iraniane promette una risposta decisa, innescando un clima di crescente rivalità nel cuore del Medio Oriente. Mentre i dettagli dell’attacco emergono, la regione si trova ancora più vicina a un possibile escalation di conflitto, lasciando il mondo a chiedersi quale sarà il prossimo passo in questa delicata crisi.

Teheran: "Israele ha attaccato con l'aiuto degli Usa" "L'Iran darà una risposta decisa ai selvaggi attacchi del nemico sionista, condotti con l'aiuto diretto degli Stati Uniti. Una dura punizione attende Israele". Lo ha detto il portavoce del quartier generale delle forze armate, Abolfazl Shekarchi. L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto su Telegram che nell'attacco lanciato.

