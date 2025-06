Teheran convoca il rappresentante Usa protesta per i raid

Tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti: Teheran convoca l'ambasciatore svizzero, rappresentante degli interessi americani, in risposta ai raid israeliani. Un gesto che sottolinea la crescente preoccupazione e il forte dissenso della Repubblica Islamica di fronte a questa escalation militare, sostenuta dagli Stati Uniti. La situazione richiede attenzione e diplomatici sforzi per evitare un'ulteriore escalation nel cuore del Medio Oriente.

L'Iran ha convocato l'ambasciatore svizzero, che rappresenta anche gli interessi americani, per protestare contro i raid israeliani. Durante il colloquio "la Repubblica Islamica dell'Iran ha espresso la profonda indignazione e le forti proteste contro questa aggressione israeliana sostenuta dagli Stati Uniti", ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Irna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teheran convoca il rappresentante Usa, protesta per i raid

Israele, 007 USA: "Raid idf imminenti contro centrali nucleari iraniane", schiaffo di Netanyahu a Trump, il tycoon vuole accordo con Teheran - Secondo l'intelligence statunitense, Israele sarebbe pronto a lanciare un raid contro le centrali nucleari iraniane, sfidando gli sforzi dell'amministrazione Trump di negoziare con Teheran.

Il presidente Usa se la prende coi falchi di Teheran che non lo avrebbero ascoltato e ora «sono tutti morti». La preoccupazione di Ue, Onu e Cina Vai su Facebook

