Ted Lasso 4 | Nick Mohammed parla del possibile ritorno di Nate

Il ritorno di Nate in Ted Lasso 4 è ancora un mistero che tiene con il fiato sospeso i fan. Nick Mohammed, interprete del complesso personaggio di Nathan 'Nate' Shelly, ha lasciato alcuni dubbi sul suo coinvolgimento nella nuova stagione. Con la serie pronta a tornare su Apple TV+, i sostenitori si chiedono: sarà ancora tra i protagonisti o lascerà il campo ad altri sviluppi? La risposta promette di sorprenderti, perché nulla è scritto...

L'attore Nick Mohammed, che nella serie ha la parte di Nate, ha lasciato in sospeso i fan che si chiedono se farà parte del cast della stagione 4 di Ted Lasso. La serie Ted Lasso tornerà con gli episodi della stagione 4, tuttavia tra i membri del cast potrebbe non esserci Nick Mohammed. L'attore ha la parte di Nathan 'Nate' Shelly nello show targato Apple TV+ e nel terzo capitolo della storia il personaggio ha avuto un percorso davvero complicato. Mohammed sul futuro di Nate L'attore, intervistato da Associated Press Entertainment, ha parlato della stagione 4 di Ted Lasso lasciando un po' in sospeso i fan del progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it