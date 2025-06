Teb e Porta Sud | perché non collegare le linee ferroviaria e tramviaria per sfruttare anche il trasporto merci?

Perché non collegare le linee ferroviarie e tramviarie con il trasporto merci, sfruttando appieno le potenzialità di TEB e Porta Sud? Con un finanziamento di 20 milioni dalla Regione Lombardia e nuovi progetti di espansione come Teb 2, questa integrazione potrebbe rappresentare un passo strategico per migliorare la mobilità e l’efficienza dei trasporti. Ma quali sono le sfide e le opportunità di questa sinergia? Scopriamolo insieme.

Da un lato il finanziamento da 20 milioni concesso da Regione Lombardia al Comune di Bergamo per la realizzazione della nuova stazione del Trasporto Pubblico Locale e dall’altro i progetti della Teb 2 e successivi prolungamenti sia risalendo la Val Seriana che la Val Brembana: tematiche che hanno acceso in un nostro lettore un dubbio circa la possibilità di integrare i già impegnativi interventi in corso con la possibilità di trasportare anche le merci collegando ferrovia e tramvia. “Buongiorno, un mese fa ho letto l’intervista all’ad di TEB Gianni Scarfone e sono veramente contento di scoprire questi aspetti positivi nella realizzazione di un’opera così complessa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Teb e Porta Sud: perché non collegare le linee ferroviaria e tramviaria per sfruttare anche il trasporto merci?”

