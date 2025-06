Teb 2 per la realizzazione di un sottopasso ciclabile chiude per due giorni un tratto della Dalmine-Villa d’Almè

A causa dei lavori per la costruzione della nuova Linea T2 Bergamo – Villa d’Almè, un tratto della statale 470dir della Valle Brembana sarà temporaneamente chiuso al traffico. Questa misura, necessaria per la realizzazione di un sottopasso ciclabile lungo via Milano ad Almè, durerà due giorni e coinvolgerà il tratto tra Dalmine e Villa d’Almè. La viabilità sarà influenzata, ma questi interventi garantiranno un percorso più sicuro e moderno per tutti gli utenti.

Proseguono lungo tutto il percorso i lavori per la costruzione della nuova Linea T2 Bergamo – Villa d’Almè. In particolare, gli interventi necessari alla definizione del tracciato tra i comuni di Almè e di Paladina, rendono necessaria la chiusura al traffico di un tratto di statale 470dir della Valle Brembana per consentire la realizzazione del sottopasso ciclabile di via Milano ad Almè. Per questo motivo è prevista una chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia a partire dalle 12.00 del 14 giugno e fino alle 22.00 del 15 giugno durante la quale gli utenti provenienti da Villa d’Almè e diretti a Dalmine dovranno uscire dalla strada statale passando per via T. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Teb 2, per la realizzazione di un sottopasso ciclabile chiude per due giorni un tratto della Dalmine-Villa d’Almè

