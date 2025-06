Targhe straniere sosta selvaggia e ' finti' residenti | la stretta della Locale a Como

A Como, la lotta contro le targhe straniere coinvolte in sosta selvaggia e residenti fittizi si intensifica. La polizia locale ha infatti intensificato i controlli, individuando due veicoli con targa francese impegnati in pratiche irregolari, come dimostrano le recenti operazioni in viale Geno e zona Sant’Agostino. Questi interventi sottolineano l’impegno della città nel preservare ordine e legalità , garantendo un ambiente più sicuro e regolamentato per tutti.

Continuano i controlli della polizia locale contro l’abusivismo in cittĂ , e questa volta a finire nel mirino sono stati due veicoli con targa francese. Lunedì 11 giugno, durante un’operazione in viale Geno e in zona Sant’Agostino, gli agenti hanno individuato un’auto segnalata da tempo per. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Targhe straniere, sosta selvaggia e 'finti' residenti: la stretta della Locale a Como

