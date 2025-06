Targhe straniere sosta selvaggia e ' finti' residenti | la stretta della Locale a Como

Targhe straniere e sosta selvaggia, i finti residenti: a Como la polizia locale intensifica i controlli per contrastare l’abusivismo. Lunedì 11 giugno, durante un’intervento in viale Geno e Sant’Agostino, gli agenti hanno scoperto due veicoli con targa francese coinvolti in pratiche irregolari. Una risposta decisa alle mancanze di rispetto delle norme, per tutelare cittadini e il decoro urbano. La lotta contro gli abusivi continua, dimostrando che nessuno è sopra le regole.

Continuano i controlli della polizia locale contro l’abusivismo in città, e questa volta a finire nel mirino sono stati due veicoli con targa francese. Lunedì 11 giugno, durante un’operazione in viale Geno e in zona Sant’Agostino, gli agenti hanno individuato un’auto segnalata da tempo per. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Targhe straniere, sosta selvaggia e 'finti' residenti: la stretta della Locale a Como

In questa notizia si parla di: locale - targhe - straniere - sosta

Targhe straniere, sosta selvaggia e 'finti' residenti: la stretta della Locale a Como - A Como, la lotta contro le targhe straniere coinvolte in sosta selvaggia e residenti fittizi si intensifica.

Targhe straniere, sosta selvaggia e 'finti' residenti: la stretta della Locale a Como; Multe a targhe straniere, perché l’Italia è ferma e i Comuni che fanno eccezione; «Sicurezza significa controllare auto con targa straniera, non fare cassa con divieti di sosta».

In sosta con una targa contraffatta, - hanno controllato un veicolo in divieto di sosta con apparenti targhe di nazionalità straniera. Secondo ilmattino.it

Targhe ucraine . Smascherata l’auto rubata - L’altra notte intorno alle 2 una pattuglia in via de Antichi ha notato un’auto in sosta in apparente stato ... Lo riporta msn.com

Il bolide con le targhe false straniere: denunciato un turista - I vigili in servizio domenica pomeriggio hanno subito capito che qualcosa non andava in quella Bmw di grossa cilindrata in sosta in piazzale Giovanni XXIII ... Si legge su ilrestodelcarlino.it