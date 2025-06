Taremi tutto ruota intorno a lui! Inter attacco in evoluzione – CdS

L'Inter si prepara a plasmare il suo futuro offensivo, con Taremi al centro dei discorsi. Dopo i recenti movimenti sul mercato e le sfide con gli attaccanti attuali, il club nerazzurro guarda avanti, valutando attentamente il ruolo dell’attaccante iraniano. La domanda cruciale è: Taremi resterà o cambierà rotta? Il suo destino sarà deciso nelle prossime settimane, segnando la strada per la nuova stagione nerazzurra.

L’Inter, prima di definire e affondare per gli attaccanti, vuole capire anche quale sarà il futuro di Mehdi Taremi, scrive il Corriere dello Sport. L’attaccante iraniano, sotto la gestione Inzaghi, era finito spesso ai margini del progetto nerazzurro. FUTURO – Dopo gli addii di Arnautovic e Correa, l’Inter continua a lavorare per definire l’attacco del prossimo anno. Il nodo principale è rappresentato da Taremi: l’iraniano, arrivato a parametro zero, potrebbe essere ceduto se arrivasse un’offerta concreta, consentendo così di liberare spazio e finanziare nuovi innesti. In caso di partenza, i nerazzurri valutano i profili di Hojlund e Bonny come terza e quarta punta dietro Lautaro Martinez e Thuram. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi, tutto ruota intorno a lui! Inter, attacco in evoluzione – CdS

In questa notizia si parla di: taremi - inter - tutto - ruota

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

FABREGAS RIBADISCE IL NO ALL'INTER “Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo te Vai su Facebook

Sky - Dumfries torna in campo dal 1', in attacco tutto ruota intorno a Thuram: le ultime su...; Inter, mosse decisamente sorprendenti in Coppa Italia: Inzaghi rischia tutto per Napoli?; NEWS – Yildiz, Suslov, Taremi, Dumfries, Zaccagni, Fazzini, Man, Pellegrini, Balotelli e parte Ryan.

Taremi: “Io via dall’Inter? Ho un contratto con loro e se mi permettete…” Riporta fcinter1908.it: Intervistato dai media iraniani dopo la vittoria contro la Corea del Nord, ha parlato così in vista della prossima stagione ...