Mehdi Taremi, nonostante una stagione difficile con l’Inter, conquista il prestigioso Pallone d’Oro iraniano, un riconoscimento che sottolinea il suo valore e talento. Circondato da voti di 600 professionisti del calcio iraniano, il suo merito brilla ancora più forte. Un premio che conferma come, anche nelle sfide, il vero campione sa risplendere. La sua storia ci ricorda che la passione e il talento possono superare ogni ostacolo.

Taremi Inter, soddisfazione per l’attaccante nerazzurro: il giocatore è stato insignito del Pallone d’Oro iraniano. Nonostante una stagione non particolarmente memorabile all’ Inter, per dirla in modo leggero, Mehdi Taremi è stato premiato con il Pallone d’Oro iraniano. Questo riconoscimento è arrivato grazie ai voti espressi da circa 600 personaggi del calcio iraniano, tra cui giocatori, allenatori, esperti del settore e giornalisti sportivi. L’ex attaccante del Porto, ha conquistato il premio prima di unirsi direttamente negli Stati Uniti ai compagni nerazzurri per il Mondiale per club. Il numero 99 nerazzurro ha superato sfidanti del calibro di Sardar Azmoun, Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Ghayedi e Mehdi Torabi. 🔗 Leggi su Internews24.com