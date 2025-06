Taremi in vendita | l’Inter vuole più soldi possibili per comprare uno tra questi due attaccanti

L’Inter si prepara a rivoluzionare il proprio reparto offensivo, puntando su un nuovo attaccante di peso. Con le partenze di Arnautovic e Correa, il club nerazzurro è alla ricerca del miglior affare sul mercato per rafforzarsi e sognare nuovi successi. Tra i nomi caldi c’è Taremi, ma la strategia dell’Inter prevede di vendere prima uno tra i due grandi obiettivi per finanziare l’acquisto. La prossima mossa è tutta da scoprire.

