Taremi in partenza? La posizione dell'Inter sull'attacco – Sky

L’Inter si prepara a fare importanti cambiamenti in vista della prossima stagione, con un occhio di riguardo al reparto offensivo. Mehdi Taremi, ancora incerto sul suo futuro nerazzurro, si trova al centro di voci e valutazioni: le ultime da Sky Sport suggeriscono che la sua conferma dipenderà molto dai prossimi sviluppi. La dirigenza monitora attentamente la situazione, alla ricerca di soluzioni che possano rafforzare l’attacco e rilanciare la squadra. La vera decisiva potrebbe essere dietro l’angolo.

Mehdi Taremi non ha ancora certezze relativo al suo futuro con la maglia dell'Inter. La dirigenza sa bene che dovrà cambiare tanto, le ultime da Luca Marchetti su Sky Sport. USCITE – Mehdi Taremi non sa ancora se effettivamente sarà un giocatore dell' Inter nella prossima stagione. La punta non ha fatto benissimo in stagione, anzi a dire il vero ha fatto proprio male. Ha segnato un solo gol in campionato e la conferma è in bilico. Luca Marchetti ha detto sull'attacco: «Sicuramente le uscite ci sono state davanti. Correa giocherà il Mondiale per Club col Botafogo, è finito il contratto di Arnautovic e Taremi è in partenza in questo momento.

