Taormina sogna in grande | sul red carpet del Festival anche Scorsese e Cavill

dove il cinema internazionale si fonde con la bellezza senza tempo del territorio. In un’atmosfera magica tra storia e innovazione, il festival ha dimostrato ancora una volta che Taormina sogna in grande, consacrandosi come esempio di cultura, charme e prestigio. Un evento imperdibile che lascia il segno nel cuore di chi lo vive.

Da Scorsese a Clara, da Geoffrey Rush a Henry Cavill, sul palcoscenico del Taormina Film Festival, stelle internazionali e talento italiano si incontrano in un intreccio di glamour, emozione e Mediterraneo. Il profumo del mare e delle ginestre, le pietre antiche del Teatro che si tingono d’oro al tramonto e poi loro, le star. Il Taormina Film Festival, nelle serate dell’11 e 12 giugno, si è trasformato in un palcoscenico di luce e meraviglia, con ospiti d’eccezione, performance indimenticabili e un’atmosfera che mescola il glamour di Hollywood con la poesia del Mediterraneo. Tra i primi a farsi notare, Geoffrey Rush, arrivato con la classe di chi non ha nulla da dimostrare. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Taormina sogna in grande: sul red carpet del Festival, anche Scorsese e Cavill

Martin Scorsese riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, icona indiscussa del cinema mondiale, sarà ospite d'onore alla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Henry Cavill, interprete di Superman, ha fatto salire sul palco del red carpet del Taormina Film Festival il piccolo Giovanni Assennato con la maglietta del suo idolo superman

