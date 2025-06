Taormina Jesse Williams | il successo? Io lo misuro sulla felicità

Al Taormina Film Festival, Jesse Williams ha conquistato il cuore dei fan italiani, dimostrando che il vero successo si misura con la felicità. L'attore di "Grey's Anatomy" ha condiviso momenti speciali sul red carpet e con i sostenitori, celebrando l'arte e la passione che rendono ogni traguardo indimenticabile. Per Jesse, il vero premio è questa gioia condivisa, perché alla fine, il successo è trovare la propria felicità.

Taormina, 13 giu. (askanews) - Al Taormina Film Festival è arrivato anche Jesse Williams, l'attore statunitense molto amato in Italia per il ruolo di Jackson in "Grey's Anatomy". Autografi e foto con i fan sul red carpet, poi la serata al Teatro Antico dove sono stati svelati in anteprima mondiale i primi 20 minuti di "Hotel Costiera", la nuova serie Original italiana disponibile dal 24 settembre su Prime Video (in Italia e altri paesi), di cui Williams è protagonista ed executive producer. Un progetto internazionale girato tutto in Italia, sulla Costiera Amalfitana, con un cast italiano e internazionale, diretto dal premio Emmy Adam Bernstein (co-prodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide, una società del gruppo Fremantle). 🔗 Leggi su Quotidiano.net