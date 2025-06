Taormina Geoffrey Rush | Un altro Pirati dei Caraibi? Solo da fantasma

Al Taormina Film Festival, Geoffrey Rush incanta il pubblico con il suo talento e una performance intensa nel nuovo thriller psicologico "The Rule of Jenny Pen". L'attore premio Oscar, 73 anni, descrive il film come un'esperienza coinvolgente e inquietante, lontana dagli horror tradizionali. Con un cast stellare, tra cui John Lithgow, Rush dimostra ancora una volta perché è uno dei grandi del cinema internazionale, lasciando il pubblico in attesa di scoprire i suoi prossimi progetti.

(askanews) – Geoffrey Rush è arrivato al Taormina Film festival, dove porta in concorso il suo ultimo film The Rule of Jenny Pen, un thriller psicologico diretto da James Ashcroft. Il celebre attore australiano premio Oscar, 73 anni, ha detto che non si tratta proprio di un horror, ma di un film con atmosfere molto intense e inquietanti e ha ringraziato il regista per avergli offerto un ruolo del genere accanto a John Lithgow, con cui recitò giĂ ne La vita e la morte di Peter Sellers. Parlando poi di alcuni dei suoi ruoli piĂą amati in Italia come il Capitano Barbossa nella saga dei Pirati dei Caraibi, Rush, commentando il nuovo film in programmazione senza lui e Johnny Depp ha detto: GUARDA LE FOTO Johnny Depp e Amber Heard: sono rimasti solo i baci e le foto. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Taormina, Geoffrey Rush: «Un altro Pirati dei Caraibi? Solo da fantasma»

In questa notizia si parla di: taormina - geoffrey - rush - altro

Geoffrey Rush al 71° Taormina Film Festival 2025 con il film in concorso “The Rule of Jenny Pen” - Il prestigioso Taormina Film Festival 2025 si prepara a incantare gli appassionati di cinema con un ospite d’eccezione: il premio Oscar Geoffrey Rush.

Geoffrey Rush ripreso dalla nostra inviata speciale @starsblvrd durante l’intervista al Taormina Film Festival. L’attore ha parlato di Giuseppe Tornatore e raccontato alcuni aneddoti di I Pirati dei Caraibi. Vai su X

Ancora star e film al Taormina Film Fest. Ieri sera sul palco Geoffrey Rush. L'emozione dei fan per l'incontro con l'attore britannico Henry Cavill, superman sul grande schermo Tgr Rai Sicilia Vai su Facebook

Geoffrey Rush Taormina: «Un altro Pirati dei Caraibi? Solo da fantasma»; Taormina Film Festival, per Helen Hunt e Geoffrey Rush tra i grandi ospiti della 71esima edizione; Notizie dal Quotidiano di Sicilia.

Taormina, Geoffrey Rush: «Un altro Pirati dei Caraibi? Solo da fantasma» - Alm Taormina Film Festival Geoffrey Rush presenta il film The Rule of Jenny Pen diretto da James Ashcroft. Da amica.it

Geoffrey Rush: già a 20 anni amavo l’epoca d’oro dei vostri registi. L’attore premio Oscar a Taormina - Indiscusso talento e straordinaria versatilità hanno fatto di Geoffrey Rush uno degli attori più stimati della cinematografia mondiale. msn.com scrive

Taormina Film Festival, per Helen Hunt e Geoffrey Rush tra i grandi ospiti della 71esima edizione - Altri due premi Oscar alla prestigiosa rassegna cinematografica siciliana. Riporta msn.com