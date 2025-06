Taormina Film Festival Henry Cavill con ricci da cherubino e gli altri hair look delle star raccontati per voi

Il Taormina Film Festival brilla di glamour e stile, portando Hollywood sotto il sole siciliano. Tra ricci da cherubino e acconciature da star, le celebrità si sfidano a colpi di look capelli dal fascino marino. A raccontarli, un celebre hair stylist che ha contribuito a creare molte di queste magie. Preparatevi a votare i vostri preferiti e a immergervi in un mondo di eleganza e creatività, dove ogni dettaglio conta.

