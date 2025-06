Taormina Film Fest Martin Scorsese | Deluso da Trump suo governo un danno per l’America

non solo una perdita di valori fondamentali, ma anche un ostacolo al progresso e alla coesione del popolo americano. La voce di Martin Scorsese si unisce a quella di tanti che auspicano un cambiamento vero e sostenibile per il futuro degli Stati Uniti, ricordandoci quanto sia importante vigilare e partecipare attivamente alla vita democratica.

Al Taormina Film Fest 2025, Martin Scorsese ha espresso senza mezzi termini la sua delusione per il ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il regista premio Oscar ha definito l'atteggiamento del leader repubblicano come "basato su rabbia e odio", un approccio che, a suo avviso, si rivela controproducente e profondamente dannoso per la società americana. "Non sono un filosofo politico, ma vedo in questa amministrazione una totale assenza di compassione", ha dichiarato Scorsese, sottolineando come l'attuale governo sembri quasi compiacersi nel ferire e umiliare le persone. "È una situazione tragica che fa male a tutti", ha aggiunto.