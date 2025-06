Tanto poi è la vita che ci pensa a essere sensazionale

U na notizia che arriva con il sorriso, ma senza clamore. Margot Sikabonyi ha scelto il suo profilo Instagram per condividere una novità che riguarda il cuore e la vita: è in attesa del suo terzo figlio. L’annuncio, affidato a un video intimo e genuino, è già virale tra i fan che l’hanno amata nei panni di Maria Martini in Un medico in famiglia. Ma oggi Margot è molto più del personaggio che l’ha resa celebre: è una donna che ha saputo riscrivere la propria esistenza, e questa gravidanza è un nuovo capitolo tutto da raccontare. Gravidanza: come si calcolano le settimane di gestazione?. guarda le foto L’annuncio social di Margot Sikabonyi incinta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Tanto poi è la vita che ci pensa a essere sensazionale»

