Tanta estetica e poca attenzione all’equilibrio nutrizionale Riflessioni sul Campionato della pasta

Tra le sfavillanti sfide del Campionato della pasta fatta a mano a Paestum, emerge un dilemma cruciale: l’estetica prevale spesso sulla nutrizione? Mentre artigiani e appassionati si sfidano per creare opere d’arte commestibili, è il momento di riflettere su come preservare l’equilibrio tra bellezza e benessere. Una questione che coinvolge non solo i maestri pastaio, ma tutto il nostro modo di concepire la tradizione culinaria italiana.

Riflessioni sulla seconda edizione del Campionato della pasta fatta a mano che si è tenuta a Paestum dal 30 maggio al 1° giugno.

