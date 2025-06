Tangenziale di Ravenna via alla nuova fase di lavori | il ponte sul Montone sarà demolito e ricostruito

La tangenziale di Ravenna entra in una nuova e cruciale fase di rinnovamento, con il ponte sul Montone demolito e ricostruito per migliorare la sicurezza e la viabilità. Gli interventi, avviati nel 2023, puntano a potenziare la strada statale 16 “Adriatica”, portando benefici concreti a cittadini e pendolari. La nostra città si prepara a un futuro più sostenibile e scorrevole: scopriamo insieme i dettagli di questa importante trasformazione.

