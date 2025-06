Tangenti per i permessi di soggiorno a Sanremo vicequestore arrestato per corruzione mentre prendeva una busta con 5 mila euro

Un’ombra di corruzione scuote Sanremo: un vicequestore e l’agenzia di pratiche per stranieri finiscono in manette, coinvolti in uno scandalo di tangenti per i permessi di soggiorno. La vicenda si è consumata davanti agli occhi di tutti, rivelando come il malaffare possa insinuarsi anche nei contesti più istituzionali. La giustizia farà luce su questa triste vicenda, ma ciò che emerge è la necessità di una rigorosa trasparenza nelle procedure amministrative.

L’agente è stato fermato mentre riceveva la mazzetta dalla titolare di un’agenzia di pratiche per stranieri, anche lei finita in manette. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tangenti per i permessi di soggiorno a Sanremo, vicequestore arrestato per corruzione mentre prendeva una busta con 5 mila euro

