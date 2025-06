Tangente in cambio di un prestito a tasso agevolato? Assolti funzionario dell' Irfis consulente e imprenditore

Una recente sentenza ha brillantemente chiarito le vicende legate a un presunto caso di tangente in cambio di un prestito a tasso agevolato. I giudici della prima sezione penale di Agrigento hanno assolto il funzionario Irfis, il consulente fiscale e l’imprenditore, stabilendo che il fatto non sussiste. Un risultato che ridà credibilità alle professionalità coinvolte e conferma l’importanza di un giusto processo. Scopriamo i dettagli di questa importante vicenda.

Assoluzione perchĂ© il fatto non sussiste: i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno scagionato il funzionario dell'Irfis, Paolo Minafò, il consulente fiscale di Favara, Antonio Vetro, e l'imprenditore di Aragona, Gerlando Raimondo.

