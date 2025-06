Tamponamento a catena fra tir muore un camionista di 53 anni Chi era la vittima

Una mattina tragica sull'autostrada senese: due incidenti devastanti, un incendio e purtroppo la perdita di un uomo. Nicola Gnazzo, 53 anni, camionista di Capaccio Paestum, ha trovato la morte in un terribile tamponamento a catena tra tir. La strada si è trasformata in scena di un dramma che scuote tutta la comunità . Ma cosa è successo veramente? E quali sono le cause di questa catastrofe?

Siena, 13 giugno 2025 – Un inferno. Prima di fuoco, poi, di sangue. Perché si sono verificati due incidenti molto gravi nel tratto senese dell’autostrada, a circa venti chilometri di distanza però e in corsie diverse. Nel secondo ha perso la vita un camionista di 53 anni, Nicola Gnazzo, originario di Salerno ma residente nel comune di Capaccio Paestum. La dinamica viene ricostruita in queste ore dalla polizia stradale di Orvieto, coordinata dalla procura di Siena che si è trovata a gestire una situazione a dir poco complessa. Sembra che l’Iveco a bordo del quale viaggiava il trasportatore campano sia rimasto coinvolto in un tamponamento a catena fra tir con un carico di generi alimentari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tamponamento a catena fra tir, muore un camionista di 53 anni. Chi era la vittima

In questa notizia si parla di: camionista - anni - tamponamento - catena

Camion carico di sabbia si ribalta a Roccabianca: muore camionista di 52 anni - Una tragedia schiacciante si è consumata a Roccabianca, dove un camion carico di sabbia si è ribaltato, provocando la tragica perdita del camionista di 52 anni.

Tamponamento a catena tra 3 tir, muore camionista http://ow.ly/4fZx106bEXv [http://TuttOggi.info] #cronaca Vai su X

Un incendio e un tamponamento a catena a pochi cilometri di distanza. Un camionista ha perso la vita. Chiusi due tratti dell’AutoSole, fra Valdichiana e Chiusi verso Roma e tra Fabro e Chiusi verso Firenze - facebook.com Vai su Facebook

Tamponamento fatale sull'A1, muore camionista salernitano: chi era la vittima. Procura indaga; Muore camionista di 53 anni nel tamponamento tra tir sull’A1; Incidente tra mezzi pesanti sull’A1: morto un camionista di 53 anni.

Drammatico tamponamento a catena, muore un camionista: inutili i soccorsi Riporta msn.com: Nell’impatto, il conducente dell’ultimo tir, un italiano nato nel 1972, è rimasto incastrato tra la cabina del suo veicolo e il semirimorchio che lo precedeva ...