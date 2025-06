Tajani scontro con le opposizioni dopo l’attacco di Israele all’Iran

Il fronte politico italiano si infiamma in seguito all'attacco di Israele contro l'Iran, con il ministro degli Esteri Tajani al centro delle polemiche. Le opposizioni, preoccupate e tese, chiedono una informativa urgente per chiarire la posizione del governo su questo delicato episodio internazionale. La tensione tra maggioranza e minoranza si intensifica, mentre il mondo osserva attentamente le mosse dell’Italia in un contesto geopolitico decisivo. La situazione rimane incandescente e richiede risposte chiare e tempestive.

Si alza il livello dello scontro tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e le opposizioni dopo l'attacco notturno di Israele ai danni dell'Iran. Le opposizioni chiedono informativa urgente. Avs, M5s e Pd hanno richiesto, in apertura di lavori nell'Aula della Camera, una informativa urgente al ministro degli Affari Esteri. "Le notizie che giungono in queste ore pongono una serie di interrogativi e anche di questioni profondamente inquietanti su un aumento dell'escalation militare di un conflitto e di una guerra che si può ampliare oltre agli attuali confini che stiamo vedendo in Medio Oriente.

