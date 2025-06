Tajani rassicura | tutti contattati 450 italiani residenti in Iran

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rassicura gli italiani residenti in Iran: tutti i circa 450 italiani sono stati contattati e stanno bene. Pur riconoscendo la complessità della situazione globale, Tajani sottolinea che non ci sono preoccupazioni particolari, sebbene le tensioni continuino a influenzare la regione. La sicurezza dei nostri connazionali resta una priorità , e l’Italia monitora attentamente ogni sviluppo per garantire il loro benessere e la tutela diplomatica.

Rapallo (Genova), 13 giu. (askanews) - "Sono circa 450 gli italiani residenti in Iran e sono stati tutti contattati dalla nostra ambasciata. Non abbiamo preoccupazioni particolari, tranne la situazione generale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in video collegamento al 54esimo convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo, in provincia di Genova. "Gli attacchi israeliani sono stati mirati, l'obiettivo era preciso" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani rassicura: tutti contattati 450 italiani residenti in Iran

