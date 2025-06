Tajani | Israele e Iran cerchino il dialogo è l' unica soluzione

Tajani invita Israele e Iran a cercare il dialogo come unica via di pace, sottolineando l'importanza di evitare escalation che potrebbero compromettere la stabilità regionale. “Da stanotte siamo qui a valutare l’evolversi della situazione”, ha detto il ministro degli Esteri, evidenziando l'impegno diplomatico già in atto. La speranza è che il dialogo prevalga sulle tensioni, aprendo la strada a soluzioni durature e pacifiche per tutti i protagonisti coinvolti.

“Da stanotte siamo qui a valutare l’evolversi della situazione”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa il punto al Tg5 sulla situazione in Medio Oriente dopo gli attacchi israeliani in Iran, parlando dall’unità di crisi del ministero. Tajani ha riferito di aver riunito ambasciatori e ministri competenti, compresi quelli a Mosca e negli Stati Uniti, per una “valutazione complessiva”. Sul fronte della sicurezza, ha rassicurato: “Non ci sono stati problemi per i nostri concittadini né in Iran né in Israele”. Ha segnalato esplosioni “vicino alla residenza della nostra ambasciatrice” in Iran, ma ha confermato che tutti gli italiani sono stati contattati da ambasciate e consolati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tajani: "Israele e Iran cerchino il dialogo, è l'unica soluzione"

