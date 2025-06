Tajani e lo sfottò sull’improbabile unità di crisi alla Farnesina

In un clima di tensione crescente tra Iran e Israele, il ministro degli Esteri Tajani si trova al centro di una polemica che mette in discussione la sua presenza e reattività alla Farnesina. Dopo dichiarazioni contrastanti e immagini che sollevano più dubbi che certezze, la sua gestione dell’emergenza è sotto scrutinio. Ma cosa cela davvero questa scena a metà strada tra imprevisto e strategia?

Prima le dichiarazioni sull’impossibilità di un attacco, smentite dai fatti poche ore dopo. Poi la foto in cui si mostra alle prese con i notiziari per «seguire la situazione in Iran e Israele», ma con la sala alla Farnesina deserta e il computer inattivo, con tanto di screensaver. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è scivolato sull’escalation tra i due Paesi e sui nuovi attacchi in Medio Oriente. Il leader di Forza Italia è finito nel mirino dei social sia per il tempismo delle sue dichiarazioni distensive sia per una foto che ha mostrato l’Unità di crisi della Farnesina senza alcun funzionario a lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it