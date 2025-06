tajani criticato per le parole contro le opposizioni su attacco israele iran

Le parole del ministro Tajani, rivolte alle opposizioni su temi delicati come Israele e Iran, hanno sollevato shock e sdegno tra i parlamentari. La capogruppo Pd Chiara Braga denuncia un grave passo indietro nel rispetto istituzionale, sottolineando che in momenti così complessi polemizzare è inaccettabile. È fondamentale mantenere il dialogo costruttivo, soprattutto di fronte a crisi di portata globale. La discussione si accende e la tensione si fa sentire, ma il rispetto deve prevalere.

"Stupore e rammarico" per le parole di Tajani che ha trovato il modo di polemizzare con le opposizioni, respingiamo con nettezza queste parole gravi e offensive nei riguardi del Parlamento" in "una situazione così drammatica". E' "inaccettabile" e "non deve passare che una richiesta doverosa venga derubricata a polemica". Lo dice la capogruppo Pd, Chiara Braga, nell'Aula della Camera commentando la frase del ministro degli Esteri che, di fronte alla richiesta delle opposizioni di presentarsi in Parlamento per riferire sull' attacco di Israele in Iran, aveva risposto: "Invito tutti a seguire il mio esempio e invito l'opposizione a svegliarsi presto la mattina.