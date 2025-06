Tajani convoca una riunione di emergenza alla Farnesina

In un clima di crescente tensione internazionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina, coinvolgendo gli ambasciatori dell’area interessata. La discussione si concentra sulle operazioni militari in Iran e sulla sicurezza dei cittadini italiani nel Golfo. La Farnesina invita a evitare viaggi non necessari nella regione e ha diffuso avvertimenti ai connazionali presenti. La situazione resta sotto stretta osservazione, con l’Italia pronta a intervenire per tutelare i propri cittadini.

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sta tenendo una riunione di emergenza alla Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata sulle operazioni militari di Israele in Iran. Un primo incontro riunione all'Unità di Crisi è stato dedicato alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. La Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran.

#Tripoli | La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia in Libia monitorano gli scontri nella capitale. Il Ministro Antonio Tajani ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione vi invitiamo a contattare l’Ambasciata al +218915766666 o l’Unità di Crisi al + Vai su Facebook

