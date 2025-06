Tajani all’unità di crisi della Farnesina dopo l’attacco di Israele contro l’Iran Meloni convoca una riunione di emergenza

In un momento di crisi internazionale, l’Italia si mobilita rapidamente: alle prime luci dell’alba, il ministro Tajani ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina, coinvolgendo i principali attori regionali e diplomatici. La tensione tra Israele e Iran scuote gli equilibri geopolitici, e l’Italia si prepara a giocare un ruolo chiave nel gestire questa delicata situazione. Il vertice rappresenta un passo decisivo verso la stabilità e la pace nella regione.

Alle 8 di venerdì mattina, poche ore dopo la notizia dell’ attacco di Israele contro l’Iran, alla Farnesina è iniziata la riunione di emergenza convocata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il vicepremier ha convocato i dirigenti del ministero e gli ambasciatori di Iran, Israele e altri Paesi della regione. In una foto pubblicata sui social, il ministro degli Esteri è al telefono con Paola Amadei, ambasciatrice a Teheran. Il vertice convocato da Tajani all’unità di crisi della Farnesina è dedicato alle condizioni dei cittadini italiani che vivono nella regione del Golfo. Il ministero degli Esteri ha pubblicato una nota in cui sconsiglia i viaggi non necessari in quella zona e ha inviato avvertimenti agli italiani registrati in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

