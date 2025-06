Taglieri e Alessandrini M5s | Il Consiglio regionale si pronunci subito sul suicidio medicalmente assistito

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, lanciano un appello urgente affinché la Regione si pronunci senza ulteriori ritardi sul diritto all’autodeterminazione nel suicidio medicalmente assistito. La questione, di grande sensibilità e importanza, richiede risposte rapide per rispettare i diritti dei cittadini e garantire una legge che tutela la libertà di scelta. È ora di agire, perché il tempo delle attese è finito.

«Regione, basta rinvii: il diritto all’autodeterminazione non può più aspettare». È l’appello lanciato dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, che tornano a sollecitare l’approvazione della legge popolare sul suicidio medicalmente assistito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Taglieri e Alessandrini (M5s): "Il Consiglio regionale si pronunci subito sul suicidio medicalmente assistito"

In questa notizia si parla di: taglieri - alessandrini - suicidio - medicalmente

Alessandrini e Taglieri (M5s) sulla situazione lavoro: "Cresce la disoccupazione in Abruzzo" - In Abruzzo, la disoccupazione cresce e il Movimento 5 Stelle, attraverso Alessandrini e Taglieri, critique la narrazione ottimistica di Magnacca.

Taglieri e Alessandrini (M5s): Il Consiglio regionale si pronunci subito sul suicidio medicalmente assistito; I consiglieri regionali del M5s sulla legge per il suicidio assistito: La Regione non può aspettare, subito il voto in consiglio; Medici di base, psicologhe Asl1 e suicidio medicalmente assistito. Pomeriggio di audizioni in Commissione Salute.

SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: TAGLIERI E ALESSANDRINI (M5S), “L’ABRUZZO NON PUO’ PIU’ ASPETTARE” Lo riporta abruzzoweb.it: PESCARA – “È trascorso ormai quasi un anno dal primo passaggio in Consiglio Regionale della proposta di legge popolare sul suicidio medicalmente assistito.