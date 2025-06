Swap party a Pisa

Preparati a vivere un’esperienza unica a Pisa con la Swap Party di Stooping! Un evento all’insegna dello scambio, della creatività e della sostenibilità, dove potrai scambiare oggetti e portare quelli rotti da riparare con l’aiuto di volontari del Repair Cafè. A rendere tutto ancora più speciale, musica dal vivo e intrattenimento coinvolgente. Non perdere questa occasione di rigenerare, condividere e divertirti: ti aspettiamo per dare nuova vita agli oggetti e creare una comunità più consapevole!

Swap Party di oggetti organizzato da Stooping Pisa. Oltre alla possibilità di scambiare oggetti ('swap') si potrà anche portare un proprio oggetto rotti: ci saranno persone volontarie di Repair Cafè che aiuteranno a ripararli. Inoltre, ad accompagnare il tutto, intrattenimento musicale e con.

Swap party, cos’è l’evento che mette in pratica l’economia circolare Riporta quifinanza.it: Uno swap party è un evento sociale dove le persone si riuniscono per scambiarsi oggetti usati, come abiti, libri, giocattoli e altri beni.