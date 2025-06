Svolta sul futuro di Theo Hernandez | per il Milan è una mazzata

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è appeso a un filo: i giorni cruciali potrebbero portare a una svolta decisiva, con il francese che si avvicina sempre più a una possibile trasferta all’Atletico Madrid. Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi rossoneri, questa incertezza rappresenta un colpo duro per il club, lasciando tutti in attesa di una decisione che potrebbe cambiare le sorti della squadra. La posta in gioco è alta, e tutto può ancora succedere.

Theo Hernandez non è ancora sicuro di proseguire la sua esperienza al Milan: questa la situazione aggiornata Sono giorni decisivi per quanto riguarda il possibile trasferimento di Theo Hernandez dal Milan all’Atletico Madrid. Il francese in questi anni è diventato un vero e proprio simbolo dei rossoneri dopo essere approdato nel capoluogo milanese nel 2019. (Lapresse) – tvplay.it Per quanto il terzino abbia sempre dimostrato grande fedeltà alla causa, non è da escludere che la sua avventura al Milan sia giunta al capolinea dopo 262 partite in tutte le competizioni cn il club lombardo, una Supercoppa Italiana e soprattutto uno Scudetto. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Svolta sul futuro di Theo Hernandez: per il Milan è una mazzata

In questa notizia si parla di: hernandez - theo - milan - svolta

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan Svolta Theo Hernandez? Vai su Facebook

#Milan e #AlHilal hanno un accordo per #TheoHernandez: #Cambiaso la prima scelte per sostituirlo? Vai su X

Calciomercato Milan: tutto deciso per Theo Hernandez, non ci sono più dubbi; Svolta Theo Hernandez, accordo tra Milan e Al-Hilal per 35 milioni: rossoneri su Cambiaso; “Theo Hernandez e Maignan via dal Milan”: l’annuncio che segna la svolta.

Calciomercato, l’Atletico Madrid prova ad accelerare per Theo Hernandez! Il MIlan potrebbe cederlo se… Lo riporta calcionews24.com: Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una trattativa che potrebbe segnare una svolta: The ...