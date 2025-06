Svolta improvvisa a Coverciano | Gravina annuncia il nuovo CT | Non è italiano

Una svolta clamorosa scuote Coverciano: Gravina annuncia il nome del nuovo CT, ma sorprendentemente non è italiano. Dopo l'addio di Spalletti e il rifiuto di Ranieri, il cammino verso i Mondiali si fa incerto. Tra nomi inaspettati e strategie da rivedere, la Nazionale affronta una delle fasi più delicate della sua storia recente. La scelta di Gravina potrebbe rivoluzionare il futuro della nostra squadra…

Continua il rebus panchina per la Nazionale dopo l'addio a Spalletti e il "no" di Ranieri. Spunta un profilo inaspettato. La Nazionale si trova ad affrontare uno dei momenti più delicati della sua storia recente, con il percorso verso la qualificazione ai prossimi Mondiali che si è fatto improvvisamente in salita. A scuotere l'ambiente è stata la pesante sconfitta subita contro la Norvegia, un risultato inatteso che ha lasciato profonde cicatrici e ha acceso un allarme rosso attorno al futuro degli Azzurri. Il contraccolpo di quella sconfitta ha avuto immediate ripercussioni sulla panchina azzurra.

Il numero uno della Figc già oggi a Coverciano inizierà a valutare la situazione con chi è più vicino alla squadra, come Buffon