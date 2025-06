Svolta Frattesi | ecco la decisione dopo il dialogo con Chivu

Dopo un confronto diretto con Chivu, Frattesi potrebbe trovare una nuova opportunità all'Inter, superando le tensioni passate e rilanciando il suo ruolo nella squadra. La recente conversazione ha aperto la strada a un possibile rilancio del centrocampista italiano, che ora si prepara a essere protagonista nel prossimo capitolo nerazzurro, con la speranza di consolidare un legame forte e duraturo con il club.

Il rapporto tra l’ Inter e Davide Frattesi potrebbe essere pronto ad un nuovo inizio. Che tra il centrocampista italiano e Simone Inzaghi non ci fosse molto feeling è noto a tutti. Ora, con i saluti del tecnico piacentino volato in Arabia, Frattesi potrebbe tornare al centro del nuovo progetto di Christian Chivu. Tra i due ci sarebbe già stato un dialogo, dove il nuovo tecnico avrebbe rassicurato il centrocampista sul suo impiego nella prossima annata. Frattesi resta all’Inter?. Le possibilità che dopo tale colloquio Frattesi continui a vestire la maglia dell’ Inter sono in crescita, ma nulla è ancora certo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it