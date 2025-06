Svizzera diritto alla ricarica | verso una legge per garantire l’accesso alle colonnine nei condomìni

In Svizzera, la mobilità elettrica sta diventando una priorità e il diritto alla ricarica si avvicina a diventare una realtà consolidata. La nuova proposta di legge mira a facilitare l’installazione delle wallbox nei condomini, eliminando ostacoli e favorendo un accesso più equo alle infrastrutture di ricarica. Un passo importante verso città più sostenibili e condomini più inclusivi, dove ogni residente potrà usufruire facilmente delle tecnologie verdi. Leggi tutto.

Spesso installare una wallbox in un condominio è una piccola odissea, tra regolamenti e ostracismo degli inquilini il processo è spesso irto di ostacoli. In Svizzera ci si sta muovendo per rendere l'installazione dei sistemi di ricarica non solo pià semplice, ma addirittura un diritto..

