Svimez | Attuazione dei Fondi Fesr Italia in forte ritardo La Mid-term review può essere un’opportunità?

L’attuazione dei fondi FESR in Italia è in forte ritardo, con solo il 7,5% delle risorse spese e un ritardo che mette a rischio lo sviluppo regionale. Nell’ultimo numero di Informazioni Svimez, un’analisi approfondita evidenzia le criticità e le opportunità legate alla revisione della Commissione europea, che potrebbe rappresentare una svolta per il nostro Paese. La questione è cruciale: come può l’Italia sfruttare al meglio questa occasione?

Nell’ ultimo numero di Informazioni Svimez c’è un’analisi approfondita sullo stato di attuazione dei programmi italiani finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nel periodo 2021-2027, e sulle opportunità e criticità connesse alla Proposta di revisione della Commissione europea. L’Italia ha speso solo il 7,5% (3 miliardi su 42): tra i peggiori risultati in Europa. La proposta di revisione della Commissione europea, con l’introduzione del cofinanziamento Ue al 100% e un anno aggiuntivo per la spesa, rappresenta una opportunità concreta ma anche un campanello d’allarme. Le Regioni del Mezzogiorno hanno già destinato circa 3 miliardi alle tecnologie Step, e potrebbero contribuire al target minimo del 15% di riprogrammazione richiesto per accedere ai benefici previsti dalla Commissione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

