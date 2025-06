Svilar Roma tutto pronto per il rinnovo di contratto con la squadra giallorossa Ecco tutti i dettagli

Mile Svilar si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la Roma, blindato fino al 2030. Il portiere protagonista della stagione è ormai vicino a firmare il rinnovo, confermando il suo ruolo chiave nel progetto giallorosso e respingendo le voci di mercato. La strategia della società si concentra sulla stabilità e sulla crescita, assicurando a Svilar un futuro luminoso in un’ambiente di successo.

Svilar Roma, rinnovo fino al 2030 e blindatura totale per il portiere protagonista della stagione. Ecco la situazione attuale Il futuro di Mile Svilar sarà ancora a tinte giallorosse nonostante le voci di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma è vicinissima a ufficializzare il rinnovo di contratto del suo portiere fino al 2030, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Svilar Roma, tutto pronto per il rinnovo di contratto con la squadra giallorossa. Ecco tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: svilar - roma - rinnovo - ecco

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

Calciomercato Roma - I giallorossi alzano l'offerta di rinnovo per Svilar: ecco le nuove cifre #ASRoma #Calciomercato Vai su Facebook

Roma, nodo Svilar: il rinnovo non arriva, ecco i piani alternativi per la porta; Roma, i Friedkin lavorano al rebranding. Manca ancora l’accordo per il rinnovo di Svilar; Roma, ecco Gasperini. Svilar torna e discute il rinnovo.

Svilar Roma, tutto pronto per il rinnovo di contratto con la squadra giallorossa. Ecco tutti i dettagli Secondo calcionews24.com: Ecco la situazione attuale Il futuro di Mile Svilar sarà ancora a tinte giallorosse nonostante le voc ...